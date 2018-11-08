Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! 510 aileye adli işlem başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık."
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık."
Ayrıntılar gelecek...
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