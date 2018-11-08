  • Güncel
  • 08.11.2018 10:45
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 10:47

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! 510 aileye adli işlem başlatıldı

Bakan duyurdu! 510 aileye adli işlem başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık."

Ayrıntılar gelecek...

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