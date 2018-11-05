Ölümle tehdit etmiş

FETÖ'nün mahrem imamı Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbesini yöneten isimler arasındaydı. Tutuklanıp cezaevine gönderilen hainin, İstanbul'da üzerine kayıtlı mal varlıklarını örgüte fon sağlamak amacıyla tehdit kullanarak ikinci kişilerin üzerine aktardığı ortaya çıktı. Batmaz'ın Ümraniye'de ofis olarak kullandığı daireyi üzerine almak istemeyen bir tanıdığını torununu ölümle tehdit ettiği anlaşıldı.
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