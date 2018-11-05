  • Güncel
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:42
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40 milyon liralık vurgun

40 milyon liralık vurgun
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, finansörü Kozaİpek Holding'e ait altın madenlerindeki usulsüzlükleri inceledi. Tamamlanan soruşturmada, FETÖ'cü hainlerin, üretim ve satış rakamlarında oynama yaptığı ve bu yolla devletin kurum ve kuruluşlarını 40 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.


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