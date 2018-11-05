40 milyon liralık vurgun

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ finansörü Kozaİpek Holding'e ait altın madenlerindeki usulsüzlükleri inceledi. Tamamlanan soruşturmada, FETÖ'cü hainlerin, üretim ve satış rakamlarında oynama yaptığı ve bu yolla devletin kurum ve kuruluşlarını 40 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.
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