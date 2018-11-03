FETÖ’cü Sarıkaya gözaltında...

FETÖ'nün kumpas savcısı Ferhat Sarıkaya, örgütün ilk kumpası olarak bilinen Şemdinli davasına imza attı. Darbe girişiminin ardından itirafçı olmak istediğini açıkladı. Meslekten ihraç edilen Sarıkaya'ya, yurt dışına çıkış yasağı konulması kararlaştırıldı. FETÖ'cü savcı Sarıkaya, dün Ankara polisi tarafından gözaltına alındı.
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