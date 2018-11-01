Son dakika: Tek tip askerlik geliyor! Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.



TEK TİP ASKERLİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin bugün saat 15.53 itibarıyla başladığını açıkladı.

Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Münbiç'te gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." bilgisini paylaştı.