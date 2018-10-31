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  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:22
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’ye üç koldan baskın

FETÖ’ye üç koldan baskın
Devletin kılcal damarlarına sızan mensuplarının temizlenmesine yönelik soruşturmada 26 ilde üç koldan operasyon başlatıldı. Aralarında asker, polis ve öğretmenlerin bulunduğu 87 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Polislerin, 2011'deki komiserlik sınavının sorularını ele geçirerek teşkilata sızdığı anlaşıldı.


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