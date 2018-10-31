FETÖ’ye üç koldan baskın

Devletin kılcal damarlarına sızan FETÖ mensuplarının temizlenmesine yönelik soruşturmada 26 ilde üç koldan operasyon başlatıldı. Aralarında asker, polis ve öğretmenlerin bulunduğu 87 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Polislerin, 2011'deki komiserlik sınavının sorularını ele geçirerek teşkilata sızdığı anlaşıldı.
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