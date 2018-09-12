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Turpun büyüğü heybedeymiş

Rahip Brunson soruşturmasında, davanın esasını etkileyebilecek eksiklikler yaptığı gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Savcı Berkant Karakaya'nın bu sayede diğer önemli soruşturmalarda da hatalar yapmasının önüne geçildi.

Turpun büyüğü heybedeymiş
Rahip Brunson soruşturmasında, davanın esasını etkileyebilecek eksiklikler yaptığı gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Savcı Berkant Karakaya'nın bu sayede diğer önemli soruşturmalarda da hatalar yapmasının önüne geçildi. Savcı Karakaya'nın, görev yeri değişmeden önce halen 'da görev yapan ABD askerleri, eski üst düzey yöneticileri ve Brunson'un eşi Norine Brunson hakkında da soruşturma yürüttüğü belirlendi.


ERSAN ATAR

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