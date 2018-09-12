Turpun büyüğü heybedeymiş Rahip Brunson soruşturmasında, davanın esasını etkileyebilecek eksiklikler yaptığı gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Savcı Berkant Karakaya'nın bu sayede diğer önemli soruşturmalarda da hatalar yapmasının önüne geçildi.

Rahip Brunson soruşturmasında, davanın esasını etkileyebilecek eksiklikler yaptığı gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Savcı Berkant Karakaya'nın bu sayede diğer önemli soruşturmalarda da hatalar yapmasının önüne geçildi. Savcı Karakaya'nın, görev yeri değişmeden önce halen





ERSAN ATAR Brunson soruşturmasında, davanın esasını etkileyebilecek eksiklikler yaptığı gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Savcı Berkant Karakaya'nın bu sayede diğer önemli soruşturmalarda da hatalar yapmasının önüne geçildi. Savcı Karakaya'nın, görev yeri değişmeden önce halen Pentagon 'da görev yapan ABD askerleri, eski CIA üst düzey yöneticileri ve Brunson'un eşi Norine Brunson hakkında da soruşturma yürüttüğü belirlendi. TÜM MANŞETLER