Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi. Pakdemirli, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı" dedi.



"ETLERİN GELDİĞİ İŞLETME KARANTİNA ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu.



"Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor." diyen Pakdemirli, Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz." dedi.



​BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri'deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz."