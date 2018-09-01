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Türkiye , Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa görüştü

Başkan Erdoğan Kırgızistanda kritik görüşme

Türkiye , Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük Kırgızistan ziyareti kapsamında resmi programına başladı.

Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndaki resmi tören sonrası Erdoğan, mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile 'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 17:50
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