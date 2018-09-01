Kedi rektörü yedi

Geçtiğimiz Temmuz ayında son yılların en önemli operasyonlarından biri düzenlendi. Türkiye, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona kilitlendi. Oktar ve ekibi tutuklanırken soruşturma üniversitelere kadar girdi. Örgüt üyesi kadınların bazı üniversitelerde akademisyen olarak görev yaptıkları belirlendi. Soruşturma derinleşirken, Silivri'deki Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın görevden alındığı belirtildi.
Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği kaydedildi. Bu arada Oktar grubunun üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik sorgulanan isimler şöyleydi:
Koç Üniversitesi Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Meltem Süngür ile Necla Göver, İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gaye Ertin... Bu isimlerin örgütün "Bacılar grubunda" yer aldığı ve görevlerinin örgüte kız öğrenci kazandırmak olduğu öğrenildi.
TARİHİ BASKIN
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi esere el koydu. Söz konusu eserlerin arasında el yazması bir Tevrat'ın da bulunduğu belirtildi. Tevrat'ın sadece sinagoglarda bulunması gereken çok önemli bir eser olduğu kaydedildi. Mali polis, bu çok değerli Tevrat'ın Oktar grubunun eline nasıl geçtiğini araştırıyor.
Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği kaydedildi. Bu arada Oktar grubunun üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik sorgulanan isimler şöyleydi:
Koç Üniversitesi Rektörü Özel Kalemi Ebru Barutçu, Tıp Fakültesi Yardımcı Dekanı Sermin Karakale ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İdari Koordinatörü Ebru Fişek, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Meltem Süngür ile Necla Göver, İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gaye Ertin... Bu isimlerin örgütün "Bacılar grubunda" yer aldığı ve görevlerinin örgüte kız öğrenci kazandırmak olduğu öğrenildi.
TARİHİ BASKIN
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi esere el koydu. Söz konusu eserlerin arasında el yazması bir Tevrat'ın da bulunduğu belirtildi. Tevrat'ın sadece sinagoglarda bulunması gereken çok önemli bir eser olduğu kaydedildi. Mali polis, bu çok değerli Tevrat'ın Oktar grubunun eline nasıl geçtiğini araştırıyor.
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