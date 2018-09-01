Döviz kurşunuyla saldırıyorlar

Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunuyla gerçekleştirmek istiyorlar. Dolarla- molarla bu milleti asla çöktüremezler! Yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş, böyle demiş. Bırakın o sahtekarları! Dinlemeyin! Bunlar teşkilat! "Kur ne olacak" diye soranlara da cevabımız şu:
Bu da geçer ya hu!
Bu da geçer ya hu!
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