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kurşunuyla saldırıyorlar

Başkan Erdoğan, bir kez daha dolar kumpasına  dikkat çekti. “Kredi kuruluşlarının hepsi teşkilat, bunları dinlemeyin” dedi. Net mesajlar verdi:

Döviz kurşunuyla saldırıyorlar
Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını kurşunuyla gerçekleştirmek istiyorlar. Dolarla- molarla bu milleti asla çöktüremezler! Yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş, böyle demiş. Bırakın o sahtekarları! Dinlemeyin! Bunlar teşkilat! "Kur ne olacak" diye soranlara da cevabımız şu:

Bu da geçer ya hu!

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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