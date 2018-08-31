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Kimlikle Moldova

’nın ardından Moldova’ya da kimlikle seyahat başlıyor. Uygulama için yasal süreç tamamlandı

Kimlikle Moldova
Türkler, artık pek çok ülkeye kimlikle seyahat edebiliyor. Kimlikle seyahat edilen ülkeler arasına 'nın ardından Moldova da ekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Moldova arası kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için yasal süreci tamamladıklarını söyledi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı 'ın Moldova'ya ziyarette bulunacağını söyleyen Oktay, şöyle konuştu: "Halihazırda 213 firmamız Moldova'da 350 milyon dolarlık yatırım yapmışlardır. Turizm alanında ise Türkiye Moldovalı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca yeni bir adım daha atacağız. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız. Yakın zamanda başlayacak olan uygulama dostluğumuzu pekiştirecek ve de güçlendirecektir."
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