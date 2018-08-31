Hollanda kasası elde

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması dikkat çeken bir isme ulaştı. Gizli tanığın beyanları üzerine Bülent Ş. adlı kişinin terör örgütünün Hollanda kasası olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Denizli'de olduğu belirlenen zanlıya operasyon yapıldı. Bülent Ş. kıskıvrak yakalandı. Ankara'ya yollandı. Tutuklandı.
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