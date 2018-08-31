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kasası elde

Hollanda kasası elde
Ankara'da yürütülen soruşturması dikkat çeken bir isme ulaştı. Gizli tanığın beyanları üzerine Bülent Ş. adlı kişinin terör örgütünün kasası olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. 'de olduğu belirlenen zanlıya operasyon yapıldı. Bülent Ş. kıskıvrak yakalandı. 'ya yollandı. Tutuklandı.

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