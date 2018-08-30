güvenin artacağı bir dönem olacak. Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. AB ile diyaloğu sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmalar yapacağız.Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. Gümrük Birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. Vize serbestisi konusunda 7 kriterden 6'sı kaldı. Bu konuda AB kurumlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geriye kalan 6 kriter konusunda kendi içimizde de tüm bakanlıklarımızla çalışmalarımızı yürüteceğiz.sınır güvenliği konusunda çok önemli adımlar atmıştır. Bütün bunlarla birlikte hem uyuşturucu hem de organize suçlarla mücadelesine devam etmiştir. Türkiye bu mücadelesini sürdürmese inanıyoruz ki Avrupa ciddi bir tehdit altında kalacaktır. Avrupa Birliği konusundaki adımlarımız aynı şekilde atılmaktadır. Biz de bu konuda reform iradesine sımsıkı sarılan anlayışla yolumuza devam edeceğiz



BAKAN BERAT ALBAYRAK

Son birkaç aydır ABD merkezli bir türbülans dönemi yaşıyoruz. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı. Hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadele ve Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak.