FETÖ'cü Kemal Öksüz yakalanmasının ardından Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafı akıllara geldi

​FETÖ'cü Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı. ​Ermenistan'da yakalanan Kemal Öksüz'ün Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan ABD'li senatörlerle olan karanlık ilişkisi, FETÖ'nün uluslararası arenada da her kuruma sızdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Amerika'da çekilen fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olması CHP'nin FETÖ'yle olan bağlantısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.