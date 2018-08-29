Yol Durumu
  1. KPSS lisans sonuçları açıklandı
  2. Rusya ve Çin'den dev gözdağı!

Başkan Erdoğan, Bakanı Zarif'i kabul edecek

, 17:15'te Bakanı 'i kabul edecek.

Başkan Erdoğandan kritik kabul

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bakanı Zarif, Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Saat 17.15'de başlayacak görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek

Etiketler: , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 17:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar