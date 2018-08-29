Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.
Saat 17.15'de başlayacak görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.
Saat 17.15'de başlayacak görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek
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