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  1. Süphan Dağı'nda İngiliz uçağı bulundu

Son Dakika... Türk savaş pilotu F-35 uçağı ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir." denildi

Türk savaş pilotu F-35te!
AYRINTILAR GELİYOR...
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 21:05
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