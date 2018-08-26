Sınırda havuz keyfi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde, vatandaşlar yarı olimpik havuzda serinlemenin keyfini yaşamaya başladı. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Narlı Köyü'nde açılan ve içerisinde kafeterya ile dinlenme alanlarının da bulunduğu yarı olimpik havuz, bölgenin terörden temizlenmesiyle ilgi odağı haline geldi. Gece geç saatlere kadar açık olan havuza akın eden vatandaşlar "Havuz güzel, temiz. Batı illerindekinden farkı yok. İnsanımız bir taraftan serinliyor, diğer taraftan yüzmeyi öğreniyor" dedi.