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’nün casus oyunu

FETÖ’nün casus oyunu
FETÖ'cü polislerin, terör örgütlerinin takibi için alınan 100 bin dolar değerindeki, "KEYLOGGER" adlı virüs/casus programını hükümete karşı kullandığı tespit edildi. Casus programın, karşı tarafa gönderilen e-mailin açılması üzerine devreye girdiği ve iki saniyede bir ekran görüntüsü alıp, tüm verileri ele geçirdiği belirtildi.


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