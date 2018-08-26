FETÖ’nün casus oyunu

FETÖ'cü polislerin, terör örgütlerinin takibi için alınan 100 bin dolar değerindeki, "KEYLOGGER" adlı virüs/casus programını hükümete karşı kullandığı tespit edildi. Casus programın, karşı tarafa gönderilen e-mailin açılması üzerine devreye girdiği ve iki saniyede bir ekran görüntüsü alıp, tüm verileri ele geçirdiği belirtildi.





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