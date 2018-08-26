FETÖ’nün casus oyunu

FETÖ'cü polislerin, terör örgütlerinin takibi için alınan 100 bin dolar değerindeki, "KEYLOGGER" adlı virüs/casus programını hükümete karşı kullandığı tespit edildi. Casus programın, karşı tarafa gönderilen e-mailin açılması üzerine devreye girdiği ve iki saniyede bir ekran görüntüsü alıp, tüm verileri ele geçirdiği belirtildi.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.