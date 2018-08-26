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Farklı dinler bize dua ediyor

Farklı dinler bize dua ediyor
Geçtiğimiz yıl dünyada en çok insani yardım yapan ülke olan 'ye sevgi besleyen insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 145 ülkede vekâlet yoluyla kurban keserek 'nın en ücra köylerine dahi kurban eti dağıtan Türk yardım kuruluşları sayesinde farklı dil ve dinlere mensup insanlar ülkemize dualar etti.


BETÜL USTA
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