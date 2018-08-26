Farklı dinler bize dua ediyor

Geçtiğimiz yıl dünyada en çok insani yardım yapan ülke olan Türkiye'ye sevgi besleyen insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 145 ülkede vekâlet yoluyla kurban keserek Afrika'nın en ücra köylerine dahi kurban eti dağıtan Türk yardım kuruluşları sayesinde farklı dil ve dinlere mensup insanlar ülkemize dualar etti.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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