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Eylül’de üç kritik zirve

Eylül’de üç kritik zirve
EYLÜL ayında Suriye için 3 kritik görüşme gerçekleşecek. Eylül'ün ilk haftalarında , Rusya ve İran'ın, Tahran'da bir araya gelmesi planlanıyor. Bu üç ülke 11-12 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Suriye Anayasa Komitesi toplantısına katılacak. Eylül sonunda ise İstanbul'da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı dörtlü zirve gerçekleşecek.


SELVA ÜNAL
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