Bu da İnşaat Bank!

Sahtekarların önüne geçilemiyorÖ Çiftlik Bank, Kaşar Bank yalanıyla milyarlarca lira dolandıran sahtekarların yeni bir oyunu inşaatta çıktı. İnşaat Bank sistemi ile Sivas'ta yaklaşık 180 kişi ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını kaybetti. Edinilen bilgiye göre N.Ö isimli müteahhit 13 yıl önce Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde 'cazip şartlarda ev sahibi yapacağım' vaadi ile çok sayıda kişinin tapularını üzerine geçirdi. Üzerine geçirdiği arazilerin üzerinde inşaat yapmaya başlayan N.Ö. birkaç yıl içerisinde bitirdiği evlerin bir bölümünü sahiplerine teslim etti. Bu şekilde güven sağlayan N.Ö. yeni inşaatlara başladı. İnşaat yapacağı alanlardaki birçok tapuyu ev vaadi ile üzerine geçiren müteahhit inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişiye de daire sattı.
REDDİ MİRAS YAPTI
İddiaya göre bir süre sonra işleri bozulan N.Ö. başladığı inşaatları bitiremedi. Ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını verip mağdur olan çok sayıda kişi yargıya başvurdu. Ancak N.Ö'nün arazi ve biten daireleri akrabalarının üzerine devrettiğini devirlerden sonra ise bu akrabalarının reddi miras yaparak hukuki sorumluluktan kurtuldukları ortaya çıktı.
Çiftlik Bank yalanıyla binlerce kişi dolandıran Mehmet Aydın, Kaşar Bank'ın önünü açtı.
REDDİ MİRAS YAPTI
İddiaya göre bir süre sonra işleri bozulan N.Ö. başladığı inşaatları bitiremedi. Ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını verip mağdur olan çok sayıda kişi yargıya başvurdu. Ancak N.Ö'nün arazi ve biten daireleri akrabalarının üzerine devrettiğini devirlerden sonra ise bu akrabalarının reddi miras yaparak hukuki sorumluluktan kurtuldukları ortaya çıktı.
Çiftlik Bank yalanıyla binlerce kişi dolandıran Mehmet Aydın, Kaşar Bank'ın önünü açtı.
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