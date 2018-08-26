Maalesef ailemizde miras kavgası başladı. Babam bazı daireleri ve 3 dükkanı, diğer iki kardeşime bırakmış. Ben ve ablama ise birer bardak su içmemizi söylemiş. Vasiyette yazılanlar nedeniyle çocuklar olarak büyük üzüntü yaşadık. Şimdi ablamla birlikte mahkemeye versek, hakkımıza düşeni alabilir miyiz? Yoksa vasiyet mi geçerlidir?
Babam bize miras bırakmadı
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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