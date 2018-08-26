Yol Durumu
  1. Bu da İnşaat Bank!
  2. CIA ve Pentagon ulusalcı Trump’ı yedirmez

Babam bize miras bırakmadı

Babam bize miras bırakmadı
Maalesef ailemizde miras kavgası başladı. Babam bazı daireleri ve 3 dükkanı, diğer iki kardeşime bırakmış. Ben ve ablama ise birer bardak su içmemizi söylemiş. Vasiyette yazılanlar nedeniyle çocuklar olarak büyük üzüntü yaşadık. Şimdi ablamla birlikte mahkemeye versek, hakkımıza düşeni alabilir miyiz? Yoksa vasiyet mi geçerlidir?
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar