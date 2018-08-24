Son dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Moskova'da ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki bakan açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bir kere daha Moskova'da bulunmaktan ve değerli dostum Sergey Lavrov ve heyetleriyle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyorlar. Bu yakın iş birliği ve dostluk bazı kişileri de kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır. Lavrov'un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar ilişkilerimiz gelişiyor. Önümüzdeki süreç için de somut projeler ortaya koyuyoruz. Halklar arasındaki temaslar ve kültürel ilişkiler önemli. Ticaretimizin artması da ilişkilerimizin geldiği noktanın bir göstergesi. Bu sene 6 milyon civarında Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağız.

Önümüzdeki süreçte siyasi alanda temaslarımızı sürdüreceğiz. Bugün Suriye'yi konuştuk. Bir taraftan Astana'yı devam ettirmek için diğer taraftan siyasi süreç için birlikte çalışmamız ve çabalarımızı arttırmamız lazım. Bir an önce anayasa komisyonunun çalışmalara başlaması Suriye'nin geleceği için önemlidir. Soçi formatındaki üçlü liderler zirvesi önümüzdeki günlerde İran'da gerçekleşecek.

İdlib bölgesinin çatışmasızlık alanı olarak korunması, Suriye için, terörle mücadele için ve insani bakımdan çok önemlidir. Bu konuda askerlerimiz ve istihbaratımız bir arada nasıl çalışabiliriz bunları görüşmeye devam ediyorlar. Bizim işbirliğimiz Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadadır.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Türk vatandaşları için seyahat rejiminin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapmaya hazırız.

Bugün ilgi odağımız Suriye meselesi oldu. Astana formatı çerçevesinde elde edilen mutabakatların nasıl hayata geçirildiğine değindik. Olabildiğince hızlı bir şekilde anayasa komitesi kurulması hedefine ulaşmaya çalışacağız. Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlayacağız. Bütün bu süreçler, siyasi çözümün başlatılmasına olumlu zemin sağlayacaktır. Ortak planlarımız arasında, oradaki teröristlerinin kökünün kazınması da vardır.

Kafkaslar, Orta Asya, Batı Balkanlar gibi süreçlere odaklanacağız.