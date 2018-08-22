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Soyadı dava ile değişebilir

Soyadı dava ile değişebilir
Eşim 5 yıl önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu söyleyerek evi terk etti ve boşandık. 1 çocuğumuz var. Eşim ilk yıl birkaç kere çocuğumuzu arayıp sorsa da öbür kadından çocuğu olunca hiç arayıp sormamaya başladı. Çocuğum babasından nefret ediyor ve soyadını taşımak istemiyor. Çocuğuma kendi soyadımı verebilir miyim?
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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