Yol Durumu
  1. AK Parti’de kadınların gücü
  2. Kedicukka!

Rahip koşuyor

Rahip koşuyor
ABD'li rahip Andrew Craig , FETÖ ve PKK terör örgütleri adına casusluk yaptı. 2016'da tutuklanan ve 35 yıl hapisle yargılanan Brunson, geçtiğimiz günlerde ev hapsine alındı. 'nin ısrarla istediği casus, evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldı. Savcılığın onayıyla alınan koşu bandı, dün eve gönderilip hazırlandı. Rahip koşarken, güvenlik güçleri bayramda da Brunson'ın evinde kuş uçurtmadı.
Etiketler: ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar