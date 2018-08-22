ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, FETÖ ve PKK terör örgütleri adına casusluk yaptı. 2016'da tutuklanan ve 35 yıl hapisle yargılanan Brunson, geçtiğimiz günlerde ev hapsine alındı. ABD'nin ısrarla istediği casus, evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldı. Savcılığın onayıyla alınan koşu bandı, dün eve gönderilip hazırlandı. Rahip koşarken, güvenlik güçleri bayramda da Brunson'ın evinde kuş uçurtmadı.
Rahip koşuyor
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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