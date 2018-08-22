Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Boltan'a Brunson yanıtı: ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı

Reuters haber ajansına konuşan Kalın, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, Pastör Brunson ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kalın, "ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı" dedi.

'HALKBANK'A YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mülakatta ayrıca ABD'de Halkbank'a yöneltilen suçlamaların temeli olmadığını ve bankayı zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Kalın, "Bu suçlamalar da kabul edilemez" dedi.