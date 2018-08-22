2 bin 850 metrede vatan saffı

Kurban Bayramı tüm yurtta neşeyle kutlandı. Bitlis Mesir Tepe, Ortakapı ve Batman Pahan Tepe Üssü'ndeki komandolar, hep birlikte namaz kıldı. Bayramlaştı. Sonra tekrar vatan nöbetine başladı.
Başkan Erdoğan da Kato Dağı'ndaki askerleri aradı. Destek mesajları yolladı: İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, vatanımızı kimse bölemeyecek.
Başkan Erdoğan da Kato Dağı'ndaki askerleri aradı. Destek mesajları yolladı: İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, vatanımızı kimse bölemeyecek.
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