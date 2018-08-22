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2 bin 850 metrede vatan saffı

Mehmetçik, 2850 metrede saf tutup bayram namazı kıldı. Başkan Erdoğan da kahramanları telefonla arayıp destek çıktı: Allah yar ve yardımcımız olsun. Geleceğimiz zaferlerle dolsun

2 bin 850 metrede vatan saffı
Kurban Bayramı tüm yurtta neşeyle kutlandı. Bitlis Mesir Tepe, Ortakapı ve Batman Pahan Tepe Üssü'ndeki komandolar, hep birlikte namaz kıldı. Bayramlaştı. Sonra tekrar vatan nöbetine başladı.

Başkan Erdoğan da 'ndaki askerleri aradı. Destek mesajları yolladı: İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, vatanımızı kimse bölemeyecek.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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