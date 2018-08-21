Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye'nin ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu. DTÖ platformunda ihracatçıların haklarının korunması için gerekli adımların atıldığını belirten Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkeler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir" dedi.
ABD’yi şikayet ettik
Türkiye, ABD’nin Türk demir-çelik ve alüminyumuna uyguladığı ilave gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü’nde dava süreci başlattı
Etiketler: ABD
- 21 Ağustos 2018, Salı
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