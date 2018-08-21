40 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı. Operasyonlarda Aranan Teröristler Listesinde turuncu listede bulunan örgütün sözde üst düzey yöneticisi "Rezzan" kod adlı Ömer Duran ile "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.