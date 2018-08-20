Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında "Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur" diye konuştu.



PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili açıklamasında "Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.