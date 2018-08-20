ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Büyükelçiliğe provokatif saldırıda flaş gelişme
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi.
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