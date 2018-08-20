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Büyükelçiliğe provokatif saldırıda flaş gelişme

Büyükelçiliğe provokatif saldırıda flaş gelişme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Başkentte gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 17:41
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