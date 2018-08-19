Ankara'da şu günlerde yollarda tatil trafiği başlamış durumda. Kimisi kurbanını bağışlayıp tatil planı yaparken kimi vatandaş da tatili Ankara'da geçiriyor. 'Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta?' sorusu tatilini Ankara'da geçirenlerin gündeminde.



Bayram heyecanı tüm yurdu sardı. Milyonlar kurban bayramında tatil planını yaptı. Ankara'da trafik yoğunluğu başlarken bir yandan da bayram namazı saatleri araştırılmaya başlanıyor. 2018 kurban bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2018 Ankara bayram namazı saatleri...





ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslümanlar için büyük önem arz eden bayram namazı için araştırmalara başlandı. Bayram namazının nasıl kılındığı araştırılırken bayram namazı saatleri de merak konusu. Ankara'da bayram namazı 06.45'te kılınacak.



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İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati: 06.39

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06:27

Afyon Bayram Namazı Saati: 06:57

Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:06

Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.43

Amasya Bayram Namazı Saati: 06:33

Ankara Bayram Namazı Saati: 06:46

Antalya Bayram Namazı Saati:06:58

Artvin Bayram Namazı Saati: 06:09

Aydın Bayram Namazı Saati: 07:08

Balıkesir Bayram Namazı Saati:07:06

Bartın Bayram Namazı Saati: 06.46

Batman Bayram Namazı Saati: 06.15

Bayburt Bayram Namazı Saati: 06.16

Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.57

Bingöl Bayram Namazı Saati: 06.17

Bitlis Bayram Namazı Saati: 06.11

Bolu Bayram Namazı Saati: 06.50

Burdur Bayram Namazı Saati: 06.59

Bursa Bayram Namazı Saati: 07.01

Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.12

Çankırı Bayram Namazı Saati: 06.42

Çorum Bayram Namazı Saati: 06.37

Denizli Bayram Namazı Saati: 07.03

Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06.19

Düzce Bayram Namazı Saati: 06.52

Edirne Bayram Namazı Saati: 07.09

Elazığ Bayram Namazı Saati: 06.22

Erzincan Bayram Namazı Saati: 06.20

Erzurum Bayram Namazı Saati: 06.12

Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06.56

Gaziantep Bayram Namazı Saati: 06.31

Giresun Bayram Namazı Saati: 06.23

Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06.19

Hakkari Bayram Namazı Saati: 06.05

Hatay Bayram Namazı Saati: 06.37

Isparta Bayram Namazı Saati: 06:58

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07.00

İzmir Bayram Namazı Saati: 07.11

K.Maraş Bayram Namazı Saati: 06.32

Karabük Bayram Namazı Saati: 06.46

Karaman Bayram Namazı Saati: 06.48

Kars Bayram Namazı Saati: 06.04

Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06.41

Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.37

Kilis Bayram Namazı Saati: 06.32

Kırklareli Bayram Namazı Saati: 06.44

Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06.42

Kocaeli Bayram Namazı Saati: 06.57

Konya Bayram Namazı Saati: 06.50

Kütahya Bayram Namazı Saati: 06.58

Malatya Bayram Namazı Saati: 06.26

Manisa Bayram Namazı Saati: 07.09

Mardin Bayram Namazı Saati: 06.17

Mersin Bayram Namazı Saati: 06.42

Muğla Bayram Namazı Saati: 07.07

Muş Bayram Namazı Saati: 06.13

Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.40

Niğde Bayram Namazı Saati: 06.41

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.36

Ordu Bayram Namazı Saati: 06.25

Rize Bayram Namazı Saati: 06.14

Sakarya Bayram Namazı Saati: 06.55

Samsun Bayram Namazı Saati: 06.31

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 06:25

Siirt Bayram Namazı Saati: 06.12

Sinop Bayram Namazı Saati: 06.35

Sivas Bayram Namazı Saati: 06.30

Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 06.07

Tokat Bayram Namazı Saati: 06.36

Trabzon Bayram Namazı Saati: 06.18

Tunceli Bayram Namazı Saati: 06.20

Uşak Bayram Namazı Saati: 07.01

Van Bayram Namazı Saati: 06.05

Yalova Bayram Namazı Saati: 07.00

Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.38

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06.49





BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.



Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler'e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler'e göre sünnet, Mâlikiler'e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler'e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler'e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler'de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.