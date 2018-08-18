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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğanın yeni atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan atandı.

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 00:15
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