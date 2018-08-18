SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Murat Karahan atandı.
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