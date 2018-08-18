Ankara'da şu günlerde yollarda tatil trafiği başlamış durumda. Kimisi kurbanını bağışlayıp tatil planı yaparken kimi vatandaş da tatili Ankara'da geçiriyor. 'Ankara'da kurban bayramı namazı saat kaçta?' sorusu tatilini Ankara'da geçirenlerin gündeminde.



Bayram heyecanı tüm yurdu sardı. Milyonlar kurban bayramında tatil planını yaptı. Ankara'da trafik yoğunluğu başlarken bir yandan da bayram namazı saatleri araştırılmaya başlanıyor. 2018 kurban bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2018 Ankara bayram namazı saatleri...







ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslümanlar için büyük önem arz eden bayram namazı için araştırmalara başlandı. Bayram namazının nasıl kılındığı araştırılırken bayram namazı saatleri de merak konusu. Ankara'da bayram namazı 06.45'te kılınacak.



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BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.



Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler'e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler'e göre sünnet, Mâlikiler'e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler'e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler'e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler'de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.