AK Parti'nin bugün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Böylece, Erdoğan'ın A Takımı da şekillendi. Liste büyük oranda değişti,



AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nde, parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu.

Partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gidildi.

21 KİŞİ YERİNİ KORUDU 29 YENİ İSİM LİSTEYE GİRD

AK Parti'nin yeni MKYK'sı, 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A takımında yer alacak isimler şöyle: