AK Parti'nin bugün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Böylece, Erdoğan'ın A Takımı da şekillendi. Liste büyük oranda değişti,
AK Parti'nin Ankara'da gerçekleşen 6. Olağan Kongresi'nde, parti içerisindeki yönetim kurulları da belli oldu.
Partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gidildi.
21 KİŞİ YERİNİ KORUDU 29 YENİ İSİM LİSTEYE GİRD
AK Parti'nin yeni MKYK'sı, 27. dönemden 42 vekil, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üyeden oluştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni A takımında yer alacak isimler şöyle:
- Ahmet Arslan
- Ahmet Sami Ceylan
- Ahmet Sorgun,
- Ahmet Tan
- Ali İhsan Yavuz
- Emine Zeybek
- Erkan Kandemir
- Erol Kaya
- Fatih Şahin
- Fatma Aksal
- Fatma Betül Sayan Kaya
- Gökçe Özdoğan Enç
- Hacı Bayram Türkoğlu
- Hamza Dağ, Harun Karaca
- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
- Hatice Merve Tatar
- Hayati Yazıcı
- İbrahim Halil Yıldız
- İffet Polat
- Jülide Sarıeroğlu
- Leyla Şahin Usta
- Lütfi Elvan, Mahir Ünal
- Markar Esayan
- Mehmet Özhaseki
- Metin Bulut
- Metin Yavuz
- Murat Baybatur
- Mustafa Ataş
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