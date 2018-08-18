6 Olağan Büyük Kurultay'da seçilen ve 50 kişiden oluşan MKYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel merkezinde toplandı. MKYK toplantısında partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Toplantı sonrasında parti sözcüsü tarafından yeni MYK üyelerinin açıklanması bekleniyor.
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini topladı.
Etiketler: AK Parti , Cumhurbaşkanı Erdoğan , MKYK
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