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, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Karar Yönetim Kurulu () üyelerini topladı.

AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

6 Olağan Büyük Kurultay'da seçilen ve 50 kişiden oluşan üyeleri, başkanlığında Genel merkezinde toplandı. MKYK toplantısında partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Toplantı sonrasında parti sözcüsü tarafından yeni MYK üyelerinin açıklanması bekleniyor.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 15:42
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