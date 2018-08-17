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Son dakika: 'da kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

'ın Tercan Kaymakamlığında, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son dakika: Erzincanda kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında ların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.

2 İMAM ÖLDÜ, 4 İMAM YARALANDI

Rastgele salondakilere ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.


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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 15:51
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