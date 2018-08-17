Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.
2 İMAM ÖLDÜ, 4 İMAM YARALANDI
Rastgele salondakilere ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
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