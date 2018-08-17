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Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu

Son dakika... Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman olacak? İşte sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimin detayları...

Binlerce öğretmenin beklediği takvim belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 'da alınacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, () 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimini yayımladı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19-23 Kasım tarihleri arasında, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 15:38
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