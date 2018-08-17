Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimini yayımladı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19-23 Kasım tarihleri arasında, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.