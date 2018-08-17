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'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

Tunceli'de öldürülen 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmak için gelen Milletvekili Dersim Dağ, güvenlik engeline takıldı.

Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu 'Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran' ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu 'Jindar kod adlı Pınar Yıldırım' 14 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda öldürülmüştü.

HDP'Lİ VEKİL CENAZE TÖRENİNE KATILMAYA ÇALIŞTI

'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 35-40 kişilik grupla birlikte turuncu Liste'deki etkisiz hale getirilen Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın cenaze törenine katılmaya çalıştığı ortaya çıktı.



GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri geçişe izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan ve cenaze törenine katılamayan HDP milletvekili Dağ, Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 13:05
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