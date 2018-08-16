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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı.

Külliyedeki kritik zirve başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı.

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 15:09
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