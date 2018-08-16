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Son dakika: ve yabancı yatırımcılar arasındaki zirve başladı

Son dakika haberi... Bakan ile 4000 civarındaki yabancı yatırımcı arasındaki dev zirve başladı. Albayrak, "aBu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." dedi.

Kritik zirve başladı

Hazine ve Maliye Bakanı , yabancı yatırımcılara telekonferans yoluyla sesleniyor. Telekonferansa 4 bine yakın yabancı yatırımcı katılıyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

"BU DALGALANMALARDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor.

Bankalara destek konusunda tereddüt etmeyeceğiz. mali politika ile paralel adım atacak.

4000 CİVARINDA YATIRIMCI KATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, , DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşecek.

KATAR'DAN 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇIKMIŞTI

Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu ile Katar Emiri Şeyh Temim bin arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı.

Piyasalar, Bakan Albayrak ile yabancı yatırımcılar arasındaki zirveden çıkacak sonuçları merakla bekliyor.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 16:11
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