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İkinci kez red yedi

İkinci kez red yedi
İzmir'de 'li papaz Andrew Craig Brunson terör örgütleri ile adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 2 yıl hapis yattı. Hakkında çok önemli suçlamalar vardı. Soruşturma devam ederken Brunson geçtiğimiz günlerde ev hapsine alındı. Avukatı İsmail Cem Halavurt ise "Ev hapsi ve çıkış yasağı" kararını kaldırmak için itiraz başvurusu yaptı. Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamını oy birliğiyle onadı.

ABD'DEN YiNE KÜSTAH MESAJLAR
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım. Brunson serbest bırakılsa bile Türkiye'ye uyguladığımız vergiler indirilmeyecek" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de "Türkiye, Başkan Trump'ın kararlığını test etmemeli" ifadesini kullandı.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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