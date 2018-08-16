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’un ekonomik ayağı

lideri Bahçeli, ekonomik saldırıyı değerlendirdi. Saldırıların hain darbe girişiminin ekonomik ayağını tamamlamak amacıyla yapıldığını belirtti. “Kurla kurulmadık, le devrilmeyiz. Bayrak düşmeyecek, kaybetmeyecek” dedi

15 Temmuz’un ekonomik ayağı
MHP Genel Başkanı dün partisinin genel merkezinde bir toplantı yaptı. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli şunları söyledi: "ABD Başkanı Trump küresel siyaset ve ticaret dengelerinin mahvına hizmet eden tehlikeli bir alçalma ve irtifa kaybının taraf ve faili mevkiine inmiştir. fiyatlarındaki spekülatif ataklarla 'yi teslim alacağını sanan Evanjelist-Siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır.

Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık; vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık. Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil; şerefli ve fedakarlıklarla yazılan Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkibinde bulacaktır.

Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir. Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır. Ve Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir. Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Varsın bütün hasım ve hıyanet yuvaları üzerimize gelsinler, biz adam gibi duralım, sırt sırta verelim, azımız çok, karanlığımız mutlaka aydınlık olacaktır."
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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