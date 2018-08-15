Son dakika: Sincar'a Operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "TSK ve MİB tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir."

Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.