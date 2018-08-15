Yol Durumu
  1. İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 100 kişi...
  2. Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Emiri geldi, önemli görüşme başladı!

Emiri Al Sani, Erdoğan ile bir araya geldi.

Katar Emiri geldi, önemli görüşme başladı!

ile Emiri Şeyh Temim bin , ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Diğer yandan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek , ülkesinin 'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında Katar devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye'ye geldiğini belirten Al Şafi, Katar Emiri'nin ekonomik krizden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.

Al Şafi, "Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar