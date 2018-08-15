Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İtalya'da hayatını kaybedenler için taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor gününde İtalyan halkının yanındayız.

ABD yönetimin gayrimeşru ve irrasyonel tepkileri nedeniyle bazı dalgalanmalar olduğunu gördük. Bu dalgalanmaların Türk ekonomisiyle bir ilgisi yoktur. Bir psikolojik savaş olarak bazı adımların atıldığını gördük. Aldığımız tedbirler, vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesiyle iyiye gidişin dün itibariyle başladığını görüyoruz. Bu gidişin devam edeceği beklentimizdir. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Bankacılık sektörü son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir. Ancak aldığımız tedbirlerle bir iyileşme trendinde olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinden Rusya'ya pek çok çevre, Trump yönetiminin açıklamalarına tepkiler geldiğini de görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi türkiye serbest piyasa ekonomisiyle dünyaya entegre olmaya devam edecektir. Trump yönetiminin içsiyasi sıkışıklıktan dolayı dış politikada gerginlikler başlttığını görüyoruz. ABD yönetiminin Kanada, Meksika, Rusya, Küba ve NATO gibi gerilimlere girdiğini gördük. Dünyanın ekonomik dengelerine ve ABD çıkarlarına zarar verdiği açık şekilde ortadadır. Alacağımız tedbirlerle, Türk ekonomisindeki normalleşmenin süreceğini görüyoruz.

İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış da başka bir göstergedir. Bu ekonominin de olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. ABD veya başka bir yönetimin kısıtlayıcı yöntemine karşı EuroZone başta olmak üzere özgürlükçü bir sistemden yana olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra temaslarımız da devam edecek.

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi konusunda kararlar alındı. Bu tepkileri vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir ancak kurumlarıyla bu saldırıları püskürtmek için gereken adımları atacaktır.

Güvenlik konusu bizim için önemli. Türkiye çevresinde yaşanan ulusal güvenlik sorunlarına verdiği tedbirler ve gösterdiği tepkiler de devam edecek. PKK terör örgütüne karşı ciddi mesafeler aldığını görmekteyiz. Terörle mücadele konusunda netice alınacak adımlar atılıyor. Türkiye'ye dönük tehditleri yok etmek için mücadelemiz devam edecektir.

Sayın İbadi ile bu konu görüşüldü. Irak topraklarından Türkiye'ye herhangi bir tehdidin kabul edilemeyeceğini, Türkiye ve Irak makamlarının birlikte çalışabileceğini ifade etti.

Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelecek. Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkyie'nin yanında olduğunun bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün öğleden sonra Sayın Merkel ile, yarın da Sayın Makron'la telefon görüşmesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eylül başında Kırgızistan'a bir ziyareti gerçekleşecek.