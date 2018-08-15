Nişan altınları kimin hakkı?

3-4 ay önce tanıştığım kız arkadaşımla geçen ay nişanlandık. Nişandan sonra hiçbir sebep yokken arayıp sormamaya telefonlarıma çıkmamaya başladı. Nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, beş bilezik ve misafirlerimizin taktığı yedi çeyrek, iki yarım ve bir cumhuriyet altını takıldı. Nişanlım nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?