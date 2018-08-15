İstanbul Fatih'deki Sultanhamam'da bir grup esnaf, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek oldu. Vatandaşlar "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.
Millet oyunu bozdu
Vatandaşlar ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik operasyonuna karşı harekete geçti. Döviz bürolarına akın etti. Dolarlarını Türk lirasına çevirdi. “Tehditlere geçit vermeyeceğiz” dedi
İstanbul Fatih'deki Sultanhamam'da bir grup esnaf, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek oldu. Vatandaşlar "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.
Etiketler: istanbul fatih , Hatay , dolar türk , döviz , Türkiye , Ankara , ALMANYA
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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