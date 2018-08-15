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Millet oyunu bozdu

Vatandaşlar ABD’nin ’ye yönelik ekonomik operasyonuna karşı harekete geçti. bürolarına akın etti. Dolarlarını Türk lirasına çevirdi. “Tehditlere geçit vermeyeceğiz” dedi



İstanbul Fatih'deki Sultanhamam'da bir grup esnaf, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek oldu. Vatandaşlar "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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