MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. AB kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarını arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir. Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım.