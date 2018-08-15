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lideri 'den önemli açıklamalar

Bahçeli: " kur üzerinden kurcalanmak istenmektedir"

Bahçeli: ABD yönetimi büyük bir yanlışın ortasındadır

Genel Başkanı , parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarını arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir. döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım.


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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 14:06
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